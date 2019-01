Number One Customized Index https://boerse-social.com/numberone/2018 Das Jahr 2018 war definitiv kein gutes Anlagejahr, fast alle Asset Klassen waren im Minus, an der Wiener Börse findet man aber neben wenigen Einzelwerten (Verbund, Do&Co zuvorderst) auch einen Index, der das Jahr im Plus abschließen konnte. Es geht um den über Finanzprodukte zwar nicht investierbaren, aber täglich von der Wiener Börse berechneten und veröffentlichten "Rosinger Global Investments Index" (kurz Rosgix) des Finanzkonzerns Rosinger Group. 2018 gab es ein Plus von 4,31 %. Damit auch hier die erneute Titelverteidigung für die Rosinger Group bei den Customized Indizes. 134 Prozent. Seit Start am 1. Jänner 2015 beträgt die Entwicklung nun +134 ...

