Number One Specialist https://boerse-social.com/numberone/2018 Der Preis für den größten Specialist Market Maker an der Wiener Börse geht wie bereits 2016 und 2017 an die Raiffeisen Centrobank, aber mit durchaus stärkerer Konkurrenzsituation als etwa 2016, als man 34 von 39 verfügbaren Specialist-Mandaten im ATXPrime verantworten durfte. 2018 waren es immerhin noch 17 von nunmehr 38 Titeln, also fast die Hälfte. Besonderheit: Für alle 38 ATXPrime-Titel stellte man zum Zeitpunkt der Ausschreibung Liquidität. Diese Strategie, den kompletten ATXPrime als Market Maker abzubilden, hat sich seither auch nicht verändert und scheint auch gesetzt. ATX neue Verhältnisse. Mit Tower Research Capital Europe gibt es jedoch eine klare, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...