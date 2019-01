Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Köln (pts016/16.01.2019/10:05) - Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU rückt näher. Nach dem klaren Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen ist die Unsicherheit über seine Folgen jedoch größer denn je. Am 31. Januar stellen die BVL Regionalgruppe Rhein und die International School of Management (ISM) mit der Veranstaltung "Brexit und seine logistischen Folgen" die Auswirkungen auf grenzüberschreitende Supply Chains in den Fokus. Zölle, Grenzkontrollen, ungeklärte Rechtslagen - im schlimmsten Fall wartet mit dem Brexit am 29. März ein logistisches Chaos auf deutsche Unternehmen, die nach Großbritannien exportieren oder mit UK-Importen arbeiten. Mit welchen Konsequenzen Unternehmen rechnen sollten, erörtern internationale Experten an der ISM Köln. Zu den Referenten gehören Annika Pattberg, London-Korrespondentin von GERMANY TRADE & INVEST, Alan Braithwaite, der sich als Senior Advisor bei Bearing Point mit den Folgen des Brexit auseinandersetzt, und Thomas Pütter vom Logistikunternehmen Nagel-Group. Die abschließende Podiumsdiskussion moderiert Prof. Dr. Otto Jockel vom hochschuleigenen Logistik-Institut SCM@ISM. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr an der ISM Köln (Im Mediapark 5c, 50670 Köln) und ist kostenlos. Teilnehmer können sich über die BVL-Veranstaltungsseite anmelden: https://www.bvl.de/veranstaltungen/regionalgruppen Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231 975139 31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190116016

