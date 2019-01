Rapperswil (ots) - Dank einem nochmaligen Wachstumsschub arbeiten

Über 20'000 Unternehmen arbeiten mittlerweile mit der

Business-Software bexio. «Wir lassen unsere Kunden nicht alleine»,

nennt Rouven Mayer, Leiter operatives Geschäft, einen der

Erfolgsfaktoren des enormen Wachstums der vergangenen Monate. «Ein

sehr gutes Produkt allein reicht nicht aus, die persönliche Beratung

ist zentral. Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur in der

Testphase, sondern selbstverständlich die ganze Zeit. Zudem arbeiten

wir aktiv mit unseren über 1500 Treuhand-Partnern zusammen.»



«Trotz des enormen monatlichen Wachstums von bis zu 1000 Neukunden

ist es für uns essenziell, nachhaltig zu wachsen», erklärt Rouven

Mayer weiter. «Wir rücken den Kunden noch stärker ins Zentrum.» Um

näher an ihren Kunden in der Romandie zu sein, hat bexio einen

Standort in Lausanne eröffnet: «Wir möchten Westschweizer Unternehmen

dasselbe Erlebnis bieten können wie in der deutschsprachigen

Schweiz.» Das Team hinter bexio investiert zudem noch stärker in den

persönlichen Support, um Kundenanfragen «weiterhin kostenlos, schnell

und kompetent zu beantworten - inzwischen sogar rund um die Uhr,

sieben Tage die Woche.» Auch das kostenlose Schulungsangebot wird

erweitert - ob vor Ort oder neu in Form von Online-Seminaren. «So

können wir beispielsweise im Bereich Buchhaltung zusätzliche,

inhaltliche Unterstützung bieten», freut sich Rouven Mayer.



Über ein Ideen-Portal gestalten Kunden die Weiterentwicklung aktiv

mit, in dem sie Wünsche direkt beim Produktmanagement platzieren

können. «Über das Portal gehen wir gemeinsam mit unseren Kunden in

die Zukunft», erklärt Rouven Mayer. Seit der Lancierung vergangenen

Sommer wurden bereits knapp 50 Wünsche umgesetzt. «Die

Kundenzufriedenheit ist eine unserer wichtigsten Messgrössen. Mit all

unseren Massnahmen orientieren wir uns konsequent am Kunden, um mit

bexio noch deutlich mehr Kleinunternehmen erfolgreicher zu machen.»



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das

Unternehmen deckt die gesamte Administration eines KMU in einer

Lösung ab: Vom Angebots- und Rechnungsprozess bis zur

E-Banking-Schnittstelle und der automatisierten Buchhaltung mit

direktem Online-Zugang für den Treuhänder. bexio mit Sitz in

Rapperswil am Zürichsee zählt über 20'000 Kunden und mehr als 100

Mitarbeitende. www.bexio.com



