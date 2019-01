Der amerikanische Energiekonzern Northwest Natural Holding Company (ISIN: US66765N1054, NYSE: NWN) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 47,50 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag gemeldet wurde. Die Dividende wird am 15. Februar 2019 ausgeschüttet (Record day: 31. Januar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,90 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,85 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,23 ...

