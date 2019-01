mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Deutlicher Rückgang des Ergebnisses für 2018 erwartet DGAP-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Deutlicher Rückgang des Ergebnisses für 2018 erwartet 16.01.2019 / 10:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gräfelfing, 16.01.2019. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für das Geschäftsjahr 2018 einen deutlichen Rückgang des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit auf etwa TEUR 617 im Vergleich zu TEUR 4.954 in 2017 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 620 (i.Vj. TEUR 4.353). In diesem vorläufigen Ergebnis ist bereits eine aufwandswirksame Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von rund TEUR 327 (i.Vj. TEUR 978) enthalten. Das schwierige Marktumfeld 2018 verbunden mit einer unkalkulierbaren und hohen Volatilität hat sich maßgeblich auf das Ergebnis ausgewirkt. So ging der vorläufige Provisionsüberschuss auf TEUR 4.343 (i. Vj. TEUR 5.474) zurück, das vorläufige Handelsergebnis reduzierte sich auf TEUR 12.520 (i. Vj. TEUR 16.892). Die vorläufigen allgemeinen Verwaltungsaufwendungen gingen auf TEUR 15.739 (i. Vj. TEUR 16.304) zurück, insbesondere wegen auf TEUR 5.612 (i.Vj. TEUR 6.435) gesunkener Personalkosten. Hier machte sich das erfolgsabhängige Vergütungsmodell der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG bemerkbar. Die vorläufigen anderen Verwaltungsaufwendungen stiegen mit TEUR 10.127 (i. Vj. TEUR 9.869) leicht an. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2018 nach vorläufigen Berechnungen TEUR 12.318 gegenüber TEUR 14.547 zum 31.12.2017. Der Rückgang des Eigenkapitals beruht im Wesentlichen auf der im Jahr 2018 vorgenommenen Dividendenausschüttung in Höhe von TEUR 2.913, vermindert um den vorläufigen Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB summiert sich zum 31.12.2018 mittlerweile auf etwa TEUR 6.282 gegenüber TEUR 5.955 im Vorjahr. Detaillierte Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2018 werden wir voraussichtlich am 12. März 2019, die endgültigen Zahlen des testierten und festgestellten Jahresabschlusses 2018 wird die Gesellschaft voraussichtlich am 23. Mai 2019 veröffentlichen. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com 16.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766591 16.01.2019 CET/CEST ISIN DE0006656101 AXC0103 2019-01-16/10:48