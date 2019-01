BERLIN (Dow Jones)--Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich nach dem Treffen zum Kohleausstieg bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuversichtlich gezeigt, dass eine Regelung für die betroffenen Länder gefunden wird. "Ich bin optimistisch", sagte Woidke im ZDF-"Morgenmagazin". Über die konkreten Ergebnisse des Treffens wollte er sich aber nicht äußern. Es sei "ein sehr gutes Gespräch" gewesen, erklärte der SPD-Politiker nur.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach den Worten des sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) bei dem Treffen angekündigt, die Braunkohlereviere in Deutschland über eine lange Zeit mit Geldern des Bundes zu unterstützen. "Es ist klar, der Bundesfinanzminister hat dafür im Rahmen der Maßnahmegesetze, die wir immer auch gefordert haben, auch klar eine langfristige Finanzzusage sicher zugesagt", sagte Haseloff nach dem Treffen am Dienstagabend, ohne genaue Summen zu nennen.

Woidke betonte am Mittwoch, es gehe darum, "dass die Bundesregierung insgesamt in einer Region, die vor einer besonderen Herausforderung steht, wieder in Strukturentwicklung einsteigt". Dies habe es über Jahrzehnte nicht gegeben. "Wenn wir ambitionierten Klimaschutz wollen, wird es Geld kosten", betonte er. Es gebe keinen Ausstieg aus der Kohle "zu null". Es gehe aber darum, dass Strukturen entstünden, die nachhaltig seien und damit zu dem Steueraufkommen in Deutschland beitrügen.

An der vierstündigen Runde im Kanzleramt hatten bis in den späten Dienstagabend auch die Ministerpräsidenten der beiden anderen Kohleländer Sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie Minister des Bundeskabinetts teilgenommen. Die drei Ostländer hatten in der Vergangenheit 60 Milliarden Euro für den Strukturwandel in den drei Kohleregionen im Rheinland, der Lausitz und in Mitteldeutschland über einen Zeitraum von 30 Jahren gefordert. Das entspricht 2 Milliarden Euro pro Jahr.

