DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOFTBANK GROUP 18/25 XS1811213864 17.01.2019 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 15/25 XS1266660122 17.01.2019 HZE/EOT
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SOFTBANK GROUP 18/25 XS1811213864 17.01.2019 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 15/25 XS1266660122 17.01.2019 HZE/EOT