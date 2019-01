Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Brexit bleibt großes Thema an den Märkten. Andreas Lipkow von Comdirect sieht durch die krachende Niederlage von Theresa May weiterhin hohe Volatilität auf die Märkte zukommen. Den Shutdown in den USA beurteilt der Experte gelassen. An den Märkten spielt aber nicht nur Politik eine wichtige Rolle. Auch die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf. Lipkow zeigt sich mit den Zahlen der US-Banken durchaus zufrieden. Anlegern rät er, auch 2019 verstärkt auf Technologiewerte zu achten. Autohersteller sollten Investoren seiner Meinung nach dagegen meiden, mit einer Ausnahme. Außerdem geht Lipkow auf die Milliardenübernahme von Goldcorp durch Newmont Mining ein und bewertet darüber hinaus die zuletzt starken Auftragseingänge bei Windanlagenbauern wie Nordex und Vestas.