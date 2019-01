Immobilieninvestor FCR Immobilien versilbert ein weiteres Portfoliounternehmen: Verkauft wurde ein Fachmarkt in Nienburg. Heute außerdem in den News: Eyemaxx Real Estate startet Aufstockung seiner im Frühjahr 2018 begebenen Unternehmensanleihe und Nordex verzeichnete 2018 starken Auftragseingang. FCR Immobilien AG verkauft Fachmarkt in Nienburg: Der Münchner Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- ...

