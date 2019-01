Nach dem Willen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff soll der Rest-Soli nach der Teil-Abschaffung für Kohleausstieg und Energiewende genutzt werden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die künftigen Einnahmen aus dem Solidarzuschlag zur Finanzierung des Kohleausstiegs nutzen. "Wir müssen auf jeden Fall den Abbau für 90 Prozent der Steuerzahler wie versprochen umsetzen. Was den verbleibenden Rest des Solis betrifft, so wäre die Finanzierung des industriepolitischen Megaprojekts Kohleausstieg und der ...

