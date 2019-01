BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus dafür ausgesprochen, den Schaden nun möglichst klein zu halten. Zudem müssten weiter Versuche in Richtung eines geordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union unternommen werden.

"Wir glauben, dass es jetzt an der britischen Seite ist und die Premierministerin hat es ja auch angekündigt, uns zu sagen, wie es weiter geht. Wir wollen den Schaden, und es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Großbritanniens, so klein wie möglich zu halten", sagte Merkel.

"Deshalb werden wir natürlich versuchen eine geordnete Lösung weiter zu finden. Aber wir sind auch vorbereitet, dass es eine solche geordnete Lösung nicht gibt."

Es war unklar, ob Merkel mit ihren Aussagen mögliche Zugeständnisse an London signalisieren wollte.

Sie "bedauere sehr", dass das britische Parlament den Plan von Premierministerin Theresa May für einen EU-Austritt Großbritanniens am Dienstagabend mit großer Mehrheit abgelehnt habe. Damit wird ein ungeregelter Brexit mit unabsehbaren Folgen wahrscheinlicher. Möglich ist allerdings auch ein neues Referendum über den EU-Austritt.

Merkel sagte, man habe noch Zeit zu verhandeln, aber man warte jetzt auf britische Vorschläge.

May muss sich am Abend auch einem Misstrauensvotum im britischen Unterhaus stellen.

