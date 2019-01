Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt reagiert wie auch die anderen Börsenplätze weltweit gelassen auf die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament. Am späten Mittwochvormittag notieren die Indizes moderat im Plus. Der Ausgang der Abstimmung stelle ja auch keine Überraschung dar, sagte ein Händler. Nun sei aber wieder alles offen. Allerdings verlaufe der Handel sehr lethargisch, viele Investoren blieben weiterhin an der Seitenlinie.

Eine Reihe von Kommentatoren sieht einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU auch weiterhin noch als möglich an. Aufgrund des derzeitigen Chaos sei es das Naheliegendste, den Austrittstermin zu verschieben und Zeit zu gewinnen, meinte etwa ein deutscher Marktanalyst. Zunächst muss sich britische Premierministerin Theresa May am Abend aber einem Misstrauensvotum stellen. Mehrheitlich wird erwartet, dass dieses abgelehnt wird.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.10 Uhr 0,11 Prozent im Plus auf 8'834,68 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt derweil um 0,33 Prozent auf 1'364,25 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,14 Prozent auf 10'307,20 Stellen. Von den 30 SMI/SLI-Werten notieren 21 im Plus und neun im Minus.

Deutlichste Gewinner im SMI/SLI sind die Titel des Logistikers Kühne+Nagel (+3,2%). Dabei dürften Fusionsfantasien eine Rolle spielen. Am Morgen hatte die dänische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...