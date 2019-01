Hamburg (ots) -



Schauspielerin und Café-Besitzerin Doreen Dietel, 44, denkt im RTL-Dschungelcamp schon an die Zeit danach. Im GALA-Interview (Heft 04/2019, ab morgen im Handel) sagte sie auf die Frage, ob sie nach der TV-Show einen Wellnessurlaub brauche, vorab: "Der Dschungel ist mein Erholungsurlaub. Zurück in Deutschland habe ich in meinem Café am Tegernsee eine geschlossene Gesellschaft zu bewirten." Die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin betreibt seit einem Jahr in Gmund das Café "Dürnbecker" mit Kleinkunstbühne.



