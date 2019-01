Hamburg (ots) -



Wir sind jederzeit und überall erreichbar, werden mit Informationen und Bildern manchmal geradezu überschüttet. In turbulenten Zeiten wird es immer schwieriger und daher aber umso wichtiger, persönliche Freiräume und Momente der Entspannung zu finden. Dies gelingt einer Mehrheit der Deutschen am besten in der Natur, zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Frauenzeitschrift tina*. Über ein Drittel der Deutschen kann darüber hinaus bei der Mediennutzung relaxen: beim Fernsehen oder beim Lesen.



Regelmäßige Auszeiten sind wichtig



"Die meisten Menschen wissen ganz intuitiv, wie sie der permanenten Anspannung in unserer schnelllebigen digitalen Gesellschaft entgegenwirken können. Zeit in der Natur hat eine besondere harmonisierende und stressreduzierende Wirkung auf uns. Aber auch das Lesen hilft uns zu entspannen und dem Alltag zu entfliehen. Zeitschriften und Bücher - man kann sie nicht nebenbei nutzen", betont tina-Chefredakteurin Sabine Ingwersen. "Wir bieten unseren Leserinnen mit jeder Ausgabe Tiefe, Emotionen und Entschleunigung. Während die Welt um uns herum sich immer schneller dreht, werden wir mit tina langsamer, dafür intensiver. Wir nehmen uns Zeit für die Bedürfnisse unserer Leserinnen und sind so der optimale Begleiter für entspannende Auszeiten."



Wobei können Sie am besten entspannen? (Wählen Sie bitte genau drei Antworten aus.) Ich kann am besten entspannen...



Alle Männer Frauen ... in der Natur 51% 49% 54% ... beim Fernsehen 39% 39% 40% ... beim Lesen 39% 31% 46% ... beim Reisen 29% 30% 27% ... beim gemeinsamen Essen 23% 22% 24% ... beim Sport machen 19% 24% 15% ... beim Gestalten meines Gartens oder Balkons 17% 14% 19% ... beim Sex 17% 23% 11% ... beim Kochen 14% 14% 14% ... beim Entrümpeln und Aufräumen 10% 8% 11% ... bei ausgeschaltetem Handy 9% 11% 8% ... beim Genießen von Kunst und Kultur 7% 8% 7% ... bei Sonstigem 15% 15% 15% ... bei keinem von diesen 4% 4% 3%



*Für die repräsentative Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Yougov wurden im Zeitraum 02.1. bis 04.1.2019 insgesamt 2.046 Frauen und Männer ab 18 Jahren befragt.



