Prof. Dr. Eicke R. Weber, Vizepräsident der International Solar Energy Society (ISES) und ehemaliger Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme, ist gestern in Abu Dhabi mit dem SOLAR FUTURE.TODAY Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.



Prof. Weber setzt sein umfangreiches Wissen über Solartechnologien sowohl national als auch global ein - davon profitiert insbesondere auch der Mittelstand. Er ist seit 2013 Mitglied in der BVMW-Unternehmerkommission für Energie und nachhaltiges Wirtschaften und seit 2018 deren stellvertretender Vorsitzender. Durch sein Engagement trägt er maßgeblich dazu bei, die Energiewende dezentral und mittelstandsfreundlich voranzubringen.



