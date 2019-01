Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die aktuelle Forward Guidance der Europäischen Zentralbank (EZB) basiert nach Aussage von EZB-Direktor Yves Mersch bereits auf der Annahme, dass es zu einer Wachstumsverlangsamung im Euroraum kommt. Mersch sagt in einem Interview mit der slowakischen Zeitung Hospodarske Noviny: "Jetzt, wo es tatsächlich zu dieser Verlangsamung kommt, müssen wir sie nicht erneut in unser geldpolitischen Reaktion berücksichtigen." Es habe sich nichts Grundlegendes verändert, nur die politische Unsicherheit habe zugenommen.

Beobachter spekulieren nach teilweise schwachen Konjunkturdaten darüber, ob der EZB-Rat bei seinen Beratungen in der nächsten Woche seine Einschätzung der Wachstumsrisiken ändert. In dem am 13. Dezember veröffentlichten Statement hatte der Rat weiterhin von "noch weitgehend ausgeglichenen Risiken" gesprochen. Basis war allerding eine zum wiederholten Mal gesenkte Wachstumsprognose für 2019 gewesen.

Die Forward Guidance der EZB sieht derzeit vor, dass die Zinsen "über den Sommer 2019" unverändert bleiben werden. Inzwischen wird an den Finanzmärkten aber nicht mehr davon ausgegangen, dass diese Phase mit einen ersten Zinserhöhung im Herbst endet.

