NEW YORK (Dow Jones)--Die Anlegerpublikation "Institutional Investor" hat ein Jahr nach der für Analysten bedeutsamen EU-Regelung MiFID II die UBS zum zweiten Mal hintereinander auf den ersten Platz in Europa gesetzt. Die Citigroup rückte 2018 vom sechsten auf den zweiten Platz vor. Die weiteren Ränge belegten JP Morgan Chase, Bank of America-Merrill Lynch sowie als Fünfter Exane BNP Paribas.

Grundlage war eine Umfrage unter über 1.900 leitenden Köpfen institutioneller Anleger, die zusammen ein Aktienvermögen von 4 Billionen US-Dollar verwalten und Analysten in 44 Staaten und Sektoren bewerteten. Im Vorjahr war die EU-Regelung MiFID II in Kraft getreten. Diese sieht vor, dass Research und Handel getrennt von einander agieren müssen und Kunden für Analysen gesondert zahlen müssen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2019 05:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.