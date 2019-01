Hamburg (ots) -



Alice Merton, 25, Sängerin des Welthits "No Roots", hat lange unter ihrer eigenen Wurzellosigkeit gelitten. Als Tochter einer Deutschen und eines Iren zog sie in ihrer Jugend häufig um. "Ich weiß nicht genau, ob ich akzeptiert habe, dass das Herumvagabundieren auch ein Teil meiner DNA ist, oder ob ich einfach versuche, mich davon nicht fertigmachen zu lassen", sagt sie im Interview in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (Heft 3, jetzt am Kiosk). Ihren Beruf liebe sie, weil sie auf der Bühne ausrasten könne. "Wenn du auf der Straße ausflippst, wirst du schräg angeguckt - wenn du es auf der Bühne tust, jubeln dir alle zu."



Eigentlich wollte Alice Merton Opernsängerin werden. "Ich liebe Opern, seit ich ein kleines Kind war", sagt sie. Nach dem Abitur schickte sie sechs Bewerbungen an Konservatorien. Sechsmal wurde sie abgelehnt. Eine Niederlage, die sie erst mal wegstecken musste. "Die sagten, meine Stimme sei noch nicht so weit, ich müsse noch warten", sagt sie. "Aber ich hasse es zu warten."



