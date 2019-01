FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzagentur hat am Mittwoch eine im September 2017 begebene und mit 1,25 Prozent verzinste Bundesanleihe mit Laufzeit 2048 zum neunten Mal aufgestockt. Dabei wurden Schuldtitel im Umfang von 1,211 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Papiere im Volumen von 289 Millionen Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen einstellte. Da die Nachfrage unter dem eigentlichen Emissionsumfang blieb, war die Auktion technisch unterzeichnet. Dieses Phänomen tritt bei deutschen Langläufern allerdings öfters auf.

Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Kurs und bediente alle Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs.

Die Auktion der Bundesanleihe war die vierte Auktion 2019. Insgesamt sind im laufenden Jahr 67 Auktionen von nominalverzinslichen Bundeswertpapieren im avisierten Jahresemissionsvolumen von 199 Milliarden Euro geplant (bereits platziert: 8,5 Mrd Euro) und zehn Versteigerungen von inflationsindexierten Bundeswertpapieren im geplanten Jahresemissionsvolumen von 6 bis 10 Milliarden Euro (bereits platziert: 0,5 Mrd Euro). Der Anteil 30-jähriger Bundesanleihen am geplanten Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Bundeswertpapiere beträgt 14 Milliarden Euro.

Zu der Aktien wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 14. November 2018):

=== Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,339 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,211 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,1 (1,2) Durchschnittsrend. 0,84 (1,04)% Durchschnittskurs 110,53 (105,26) Mindestkurs 110,51 (105,23) Valutierung 18. Januar 2019 ===

