Berlin - Nach dem klaren Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May warnen Politiker in ganz Europa vor einem ungeordneten Austritt Grossbritanniens aus der EU. Kanzlerin Angela Merkel will ihre Bemühungen um einen geregelten Brexit weiter fortsetzen.

"Wir wollen den Schaden - es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Grossbritanniens - so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiter zu finden", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung sei aber auch vorbereitet, wenn es eine solche geordnete Lösung nicht gebe.

May muss sich Misstrauensabstimmung stellen

Am Dienstagabend hatte das Parlament das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen überraschend deutlich abgelehnt. Die Premierministerin kündigte an, sich mit allen Parteien zu treffen, falls das Parlament ihr am Mittwochabend das Vertrauen ausspreche. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie die nötigen Stimmen bei der Misstrauensabstimmung bekommt und weitermachen kann. An Montag will sie einen Plan B vorlegen, um einen chaotischen EU-Austritt Grossbritanniens ohne Abkommen doch noch zu verhindern.

Aussenminister Heiko Maas forderte ...

