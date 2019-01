Die Alphabet-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einem Seitwärtstrend. Der Wert der Aktie beläuft sich auf aktuell 1.058 USD. Aktuell liegt der Kurs an der 38-Tagelinie. Diese wurde aber in letzter Zeit wiederholt vom Kurs geschnitten, sodass die damit verbundenen Signale mit Vorsicht zu genießen sind. Der GD (200) hat den GD (100) vor einigen Tagen von unten geschnitten und so ein Verkaufssignal gebildet.

Chartbild im Überblick: Kurs im Zentrum des Bollinger Bands!

Der Kurs zeichnet ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...