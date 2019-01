Zürich - Die Anlageexperten der Swiss Life Asset Managers sagen für das gerade angelaufene Jahr 2019 eine anhaltende Volatilität voraus. Wie Chefökonom Marc Brütsch an einem Medienanlass am Mittwoch erklärte, erscheine ein verschlechterter Mix aus Wachstum und Inflation am wahrscheinlichsten.

Die derzeit höhere Schwankungsbreite an den Märkten sei durch die Richtungsänderung in der Geldpolitik sowie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgelöst worden. "In Zeiten einer restriktiven Geldpolitik neigen Märkte zu einer erhöhten Volatilität", führte José Antonio Blanco, Leiter Investment Management, noch etwas deutlicher aus.

Immerhin werde den Märkten nun Liquidität entzogen, nachdem die Notenbanken sie jahrelang damit versorgt hatten, erklärte Brütsch die Unsicherheit weiter. Die Aussiecht darauf habe bereits 2018 erste Schatten vorausgeworfen und werde die Märkte weiter in Schach halten, glaubt der Chefökonom.

Zwei Zinsschritte des Fed erwartet

