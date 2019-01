Münster (ots) - Die Strategie- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial Services Industrie, hat ihre Führungsmannschaft im deutschsprachigen Raum um zwei ausgewiesene Finanzdienstleistungsspezialisten verstärkt. Zu Jahresbeginn sind Dr. Marc Buermeyer (47) und Dr. Peter Klenk (48) ins Führungsgremium eingetreten. Beide sind langjährige zeb-Berater und verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Retail-Banking. Sie sind vom Standort München aus europaweit für zeb-Kunden tätig. Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie- und Managementberatung nunmehr 64 Partner, die Banking- und Insurance-Kunden in ganz Europa und Nordamerika betreuen. zeb, mit inzwischen 1.000 Mitarbeitern, hat sein Beratungsportfolio in den letzten Jahren deutlich internationalisiert und das Netz der Standorte sukzessive ausgebaut, da Großbanken und internationale Versicherer zunehmend die Dienstleistungen des Financial-Services-Spezialisten nachfragen. Zuletzt wurde Ende 2018 in New York City ein Büro der Unternehmensgruppe für Nordamerika eingerichtet. Internationale Standorte befinden sich zudem in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich.



Pressekontakt: Franz-Josef Reuter Head of Public & International Affairs Phone +49.251.97128.347 Fax +49.251.97128.520 E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.de