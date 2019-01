Mainz (ots) -



Rotbuntes Husumer Schwein oder Poitou-Esel - viele alte Nutztierrassen sind bedroht. Was passiert, wenn es weltweit nur noch eine Rinderrasse gibt? Wofür braucht man Vielfalt in der Landwirtschaft? Und wie groß ist das Potenzial der alten Rassen für die Zukunft der Landwirtschaft? "planet e." macht sich am Sonntag, 20. Januar 2019, 16.30 Uhr, im ZDF auf die Suche nach den fast vergessenen Tieren und den Menschen, die für ihren Erhalt kämpfen. In "Alte Nutztierrassen - neu entdeckt" gehen die Autorinnen Daniela Hoyer und Marilena Schulte der Frage nach, wie man dem Verschwinden der Nutztierrassen entgegenwirken kann.



Mitte des vergangenen Jahrhunderts begann der Aufstieg der Hochleistungsnutztiere. Einige wenige Rinder-, Schweine- und Geflügelrassen setzten sich in den modernen Viehbetrieben durch, während alle übrigen Rassen, die weniger Fleisch, Milch oder Eier lieferten, immer weiter verdrängt wurden. Diese Entwicklung hat Konsequenzen: Mittlerweile sind mehr als 70 Prozent der Nutztierrassen in Deutschland gefährdet. Dennoch findet das Thema in der Öffentlichkeit kaum Beachtung.



Im Tierpark Arche Warder in der Nähe von Kiel weiß man, wie kritisch die Lage ist. Dort finden all diejenigen Tiere ein Zuhause, die früher das Landschaftsbild in Deutschland und Europa prägten und die heute kaum noch jemand beim Namen nennen kann: Lockengänse, Turopolje-Schweine, Waldschafe und vieles mehr. Von manchen Rassen existieren nur noch eine Handvoll Tiere weltweit, und die Pfleger müssen weite Strecken zurücklegen, um sie ausfindig zu machen. Durch die Erhaltungszucht in der Arche Warder sollen die Rassen vor dem Aussterben bewahrt werden. "Es wäre ein Risiko, die genetischen Ressourcen der alten Rassen jetzt zu verlieren", warnt Dr. Steffen Weigend vom Friedrich-Loeffler-Institut. Deshalb wird am Institut seit 2016 Erbmaterial alter deutscher Nutztiere in einer Genbank zusammengetragen, um es zu konservieren.



Für den ehemaligen Sternekoch Franz Keller ist mit der Verdrängung der alten Rassen aus der Landwirtschaft noch etwas anderes verloren gegangen: die Qualität der tierischen Produkte. Mit dem mageren Fleisch der modernen Hybridschweine zum Beispiel kann er nichts anfangen. Er wünscht sich eine Rückkehr zu regionaler Vielfalt und zu Produkten, die noch Geschmack haben.



