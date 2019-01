Der britische Bushersteller Alexander Dennis Ltd. (ADL) erweitert sein Angebot an Doppeldeckerbussen um ein Modell mit Brennstoffzellen-Antrieb. Als elektrische Antriebsachse kommt dabei die AxTrax AVE des Friedrichshafener Zulieferers ZF zum Einsatz. Die Elektroportalachse wird dabei in ein Modell verbaut, das ADL auf Basis seiner Baureihe Enviro400 entwickelt hat. In der Brennstoffzellen-Konfiguration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...