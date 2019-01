Die Geschäfte des Online-Händlers für Haustierbedarf Zooplus dürften laut der Baader Bank an Schwung verlieren. Das Umsatz- und Ergebniswachstum des Unternehmens dürfte nachlassen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl hält er Zooplus für ein attraktives Wachstumsunternehmen mit einer exzellenten Positionierung im Online-Haustiermarkt.

Das Wachstumstempo des Unternehmens dürfte im vierten Quartal und auch im Jahr 2019 nicht mehr das frühere Niveau von mehr als 20 Prozent erreichen, glaubt der Analyst. Zudem sollten die Unsicherheit rund um den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und dessen Folgen die Geschäfte auf der Insel belasten.

Dies könnte dazu beitragen, dass Zooplus sein für das Jahr 2020 formuliertes Umsatzziel von 2 Milliarden Euro verfehle, so Bosse. Auch das Profitabilitätsziel für 2020 sei gefährdet. Er senkte deshalb seine Erlös- und Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020. Zudem stufte der Experte die Aktie von "Buy" auf "Hold" ab und reduzierte sein Kursziel von 170 auf 140 Euro.

Mit der Einstufung "Hold" traut die Baader Bank der Aktie je nach Risikokategorie eine Gesamtrendite (berechnet aus Kursanstieg und Dividende) von bis zu 10 Prozent beziehungsweise von bis zu 15 Prozent für die kommenden 12 Monate zu./edh/ag/mis

