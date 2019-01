München (ots) -



- RTL II lizensiert international erfolgreiche Gameshow aus Großbritannien - Spannende Outdoor-Challenge in vier Episoden - Ab 2019 bei RTL II



RTL II bringt die international erfolgreiche Gameshow "Wild Things" unter dem Titel "Wild im Wald" nach Deutschland. Darin müssen sechs Paare einen Hindernisparcours überwinden und unterschiedliche Challenges in der Wildnis bestehen. Jeweils ein Teammitglied übernimmt dabei die Rolle des "Wild Thing" und muss die Show in einem überdimensionierten Tierkostüm bestehen. Dem Sieger-Paar winkt ein Geldgewinn und der ruhmreiche Titel des Champions.



"Wild im Wald" stellt sechs Kandidaten-Paare auf eine tierisch harte Probe: Während ein Teammitglied in einem überdimensionierten Tierkostüm einen Hindernisparcours überwindet, muss das andere Teammitglied mittels In-Ear-Piece seinen Partner anleiten. Das ist auch unbedingt notwendig, wenn Ente, Hase oder Eule loslaufen, denn die tierischen Verkleidungen bieten zwar viele Polster, aber keinen Sehschlitz.



Das internationale Erfolgsformat "Wild Things", stammt ursprünglich aus Großbritannien und wurde bereits in Argentinien, Schweden, China, Dänemark, Belgien und Russland ausgestrahlt.



Derzeit läuft das Casting für die Show, weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.rtl2.de/wildimwald



RTL II hat Banijay Productions Germany mit der Produktion von vier Episoden der Gameshow beauftragt.



"Wild im Wald", ab 2019 bei RTL II



