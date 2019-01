May ist mit ihrem Abkommen krachend gescheitert. Am Abend will die Opposition ein Misstrauensantrag gegen ihre Regierung stellen. Die knappe Mehrheit der britischen Bevölkerung steht noch immer hinter ihr.

Eine knappe Mehrheit der Briten will trotz des Brexit-Schlamassels an der Regierung von Premierministerin Theresa May festhalten. 53 Prozent sind einer Umfrage zufolge dagegen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...