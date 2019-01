Der Prototyp des neuen Brennstoffzellenbus von ADL basiert auf dem Modell Enviro400. Bild: ADL, Andrew Macintosh ZF liefert seine Elektroportalachse AxTrax AVE in den Bus mit Brennstoffzelle, den Alexander Dennis Ltd. (ADL) auf Basis seiner Enviro400-Baureihe realisiert. In dieser Konfiguration wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...