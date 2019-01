Berlin (ots) -



- Querverweis: Der Punktekatalog liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Bankenfachverband hat in seinem Punktekatalog "RKV pro Verbraucher" neue verbraucherfreundliche Maßnahmen für Restkreditversicherungen (RKV) festgehalten. Mit einer RKV können Verbraucher ihre Zahlungsfähigkeit beim Verbraucherkredit im Fall von Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit absichern.



"Die Restkreditversicherung ist ein wichtiges Mittel der Überschuldungsprävention, das als solches erhalten bleiben muss", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes. Obwohl das Niveau der gesetzlichen Regeln zur RKV erst im vergangenen Jahr erhöht wurde, ist die Versicherung aktuell weiteren Regulierungsbestrebungen ausgesetzt. Mit ihrem Punktekatalog setzen die Kreditbanken ein deutliches Signal für eine Weiterentwicklung der RKV im Sinne der Verbraucher.



Für mehr Transparenz



Der Katalog des Verbandes umfasst sieben Punkte, von der Freiwilligkeit der Versicherung, über die jederzeitige Kündigungsmöglichkeit bis hin zur Kostentransparenz und Qualität. Er geht dabei über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Der Punktekatalog ist für alle sich darauf verpflichtenden Mitgliedsinstitute verbindlich. Er wird von der Mehrheit der Kreditbanken unterstützt und umgesetzt. Zusammen stehen diese Institute für mehr als die Hälfte der Konsumentenratenkredite in Deutschland.



Informationen zur Initiative des Bankenfachverbandes sowie zum Punktekatalog und dessen Unterstützern gibt die Seite www.rkv-pro-verbraucher.de.



Anlagen



Punktekatalog "RKV pro Verbraucher" https://ssl.bfach.de/media/file/26241.pdf



Textfassung der Presseinformation https://ssl.bfach.de/media/file/26231.docx



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern, allen voran Kraftfahrzeuge. Die Kreditbanken haben mehr als 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur. Ein Drittel aller privaten Haushalte nutzt regelmäßig Kredite, um sich Konsumgüter anzuschaffen. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammt von den Kreditbanken.



OTS: Bankenfachverband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62178 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62178.rss2



Pressekontakt: Bankenfachverband Stephan Moll Referatsleiter Markt und PR Tel. 030 2462596-14 stephan.moll@bfach.de