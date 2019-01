Schon seit Beginn des letzten Jahres befindet sich der Kurs der BlackRock-Aktie in einem Abwärtstrend. In der letzten Zeit konnte der Kurs aber zumindest zu wichtigen Widerständen aufsteigen. Anfang dieser Woche kam es aber mit dem Abfall der Standard-Linie zu einem Fall unter die drehende Linie, was ein Death Cross zur Folge hatte. Die verzögerte Linie befindet sich nicht nur unter der Wolke, sondern auch unter dem Kurs und bringt damit ein weiteres bearisches Signal mit sich. Schon seit August ... (Anna Hofmann)

