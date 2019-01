Der GBP/USD baut seine Seitwärtsbewegung aus und so findet der Handel aktuell am oberen Ende seiner Tagesrange, über 1,2850, statt. Das Paar schwankt in einer breiten Range, so dass die volatilen Swings der vorangegangenen Sitzungen konsolidiert werden. Es kam zu einer Bewegung in beide Richtungen, die fast 500 Pips um fast, ausgelöst durch die jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...