Der US-Finanztechnologieanbieter Fiserv gab am Mittwoch bekannt, dass er den Zahlungsdienstleister First Data in einem 22-Milliarden-Dollar-Deal kauft. Damit wäre es eine der größten Akquisitionen im Bereich Finanztechnologie. Der so genannte All-Stock-Deal beläuft sich auf 22 Milliarden US-Dollar. Das Papier von First Data beendete den gestrigen Handelstag bei 17,54 ...

