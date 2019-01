An den Kryptowährungsmärkten läuft aktuell nicht viel mehr als an den Aktienmärkten. Beide Märkte sind ja noch Ende 2018 stark unter Abgabedruck gekommen und konnten sich zuletzt ein wenig stabilisieren. Dies führte sofort wieder zu einer gewissen Euphorie, die aber meines Erachtens unberechtigt ist. Denn in Relation zu den Kursverlusten zuvor, war die Kurserholung zuletzt weit weniger dynamisch als sie auf den ersten Blick scheinen mag.

Ethereum mit +50% Kurssprung, aber…

Im Tief kämpfte ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...