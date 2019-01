Die KACO new energy GmbH hat ihre Tochtergesellschaft in Südkorea, KACO new energy Inc., an OCI Power verkauft. Mit der Übernahme erwirbt OCI Power insbesondere die Technologie und die Fertigung für Zentral-Wechselrichter, die KACO new energy in Südkorea aufgebaut hat. Der Neckarsulmer Hersteller werde sich an seinen deutschen Standorten auf die Entwicklung von String-Wechselrichtern und Energiespeichern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...