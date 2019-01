Dank der Foretellix-basierten überdeckungsgesteuerte Verifikationslösung können AV-Entwickler die für die AV-Sicherheit kritischen hundert Millionen Fahrszenarien erfolgreich anwenden und die Metriken extrahieren, um dies zu beweisen.



Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Foretellix (https://www.foretellix.com/), ein hochkarätiges Startup aus Israel, das die Überprüfung sowie die messbare Sicherheit autonomer Fahrzeuge automatisiert, gab heute bekannt, dass die Serien-A-Finanzierung in Höhe von 14 Millionen USD abgeschlossen wurde. Die von 83North, Jump Capital und Nextgear Ventures geleitete Investition wird die Entwicklung, die Kundenprogramme von Foretellix und die Bereitstellung seiner überdeckungsgesteuerte Verifikationslösung beschleunigen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung über 16 Millionen USD gesammelt.



Foretellix bietet führenden Entwicklern autonomer Fahrzeuge die Möglichkeit, das extrem hohe Sicherheitsniveau zu realisieren und zu demonstrieren, das erforderlich ist, um das volle Potenzial der autonomen Revolution zu entfalten. Foretellix entwickelt überdeckungsgesteuerte Verifikationslösungen, um sicherzustellen, dass sich das autonome Fahrzeug in Millionen von kritischen Fahrszenarien ordnungsgemäß verhält und daher für einen breiten Einsatz sicher ist.



Foretellix automatisiert auch die Extraktion sowie die Analytik der sicherheitsbezogenen Überdeckungsmetriken und stellt den Prozentsatz der Szenarien dar, die sich in einer Vielzahl möglicher Situationen und Bedingungen als wirksam erwiesen haben. Diese Kennzahlen werden von Entwicklern, Verbrauchern, Lieferanten, Versicherungen und Aufsichtsbehörden verlangt. Diese Lösung funktioniert bei allen erforderlichen Fahrplattformen, einschließlich Simulatoren, X-in-the-Loop-Konfigurationen, Teststrecken und Testfahrzeugen.



Foretellix wurde von einem sehr erfahrenen Team gegründet, das den Start zu einem erfolgreichen Börsengang mit erprobten, überdeckungsabhängigen Methodologien, intelligenter Automatisierung und Analytik großer Datenmengen für die Verifizierung komplexer Halbleiterprodukte leitete.



"Wir freuen uns, mit 83North, Jump Capital und Nextgear Ventures zusammenzuarbeiten, um das größte Hindernis für die Einführung autonomer Fahrzeuge zu überwinden - die Sicherheit. Diese Finanzierung wird uns dabei helfen, den Übergang der Branche von der "Anzahl der Meilen" zur "Qualität der Abdeckung" und der breiten Einführung zu beschleunigen ", sagte Ziv Binyamini, CEO von Foretellix. "Diese Investoren bringen für Foretellix auch enormes Wissen und Erfahrung mit, um erfolgreiche Start-ups, Geschäftsmodelle für Unternehmen und den Einstieg in die Automobilindustrie voranzutreiben."



"Foretellix ist eine Firma, die wir schon länger beobachten", sagte Gil Goren, General Partner von 83North. "Die Automobilindustrie benötigt eine wesentlich leistungsfähigere Lösung, um Sicherheit und Vertrauen in autonome Autos zu gewährleisten. Wir glauben, dass Foretellix bewährte Technologien und Methoden eingesetzt und angepasst hat, um diese Lösung schnell bereitzustellen. "



"Wir glauben an die kritische Notwendigkeit, die Foretellix mit seiner überdeckungsorientierten Lösung angeht", sagte Saurabh Sharma, Partner von Jump Capital. "Wir wissen jetzt, dass die enormen Investitionen in die Entwicklung autonomer Autos nur durch eine Lösung des enormen Sicherheitsgefälles genutzt werden können. Wir glauben, dass Foretellix diese Lücke schließen kann. "



"Wir haben früh in Foretellix investiert und beschlossen, unsere Investitionen aufgrund des Unternehmensfortschritts und des schnell wachsenden Marktinteresses zu verdoppeln", sagte Dr. Tal Cohen, Gründungspartner von Drive und Next Gear Ventures. "Die Technologie von Foretellix ist einzigartig und trägt dazu bei, die Sicherheit autonomer Fahrzeuge von der Startlinie abzugleichen."



Foretellix entwickelt ein überdeckungsgesteuertes Verifikations-Framework, intelligente Automatisierung und Analytik, um die Sicherheit autonomer Fahrzeuge zu realisieren und die Metriken zu extrahieren, um dies zu beweisen. Dies ermöglicht es der Industrie, von der "Anzahl der Meilen" zur "Qualität der Überdeckung" und einer breiten Bereitstellung überzugehen. Foretellix wurde von einem sehr erfahrenen Team mit erprobten überdeckungsgesteuerte Technologien und Methoden zur Verifizierung komplexer Halbleiterprodukte gegründet.



