Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Steinhoff wieder. In den letzten Tagen konnte die Aktie des angeschlagenen Möbelhändlers deutlich zulegen. Obwohl die Probleme nicht kleiner werden. So hat beispielsweise der Steinhoff-Gläubiger LSW GmbH Klage gegen Steinhoff eingereicht. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank an der Spitze. Ein erneuter Pressebericht hat heute die Fusionsgerüchte rund um die Commerzbank und die Deutsche Bank wieder angeheizt.