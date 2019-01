Stewart Title Ltd., der Versicherungsträger für Stewarts Transaktionen im Vereinigten Königreich, Europa und Australien, hat heute die Beförderung von Ferky Azib zum General Counsel bekanntgegeben. In ihrer neuen Position wird Frau Azib Stewart Title Limited bei allen Rechtsangelegenheiten für seine Geschäftserweiterung beraten. Sie wird an der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmenspolitik beteiligt sein und Unternehmensführung sowie Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen überwachen. Darüber hinaus wird Frau Azib als Corporate Secretary für den Vorstand von Stewart Title Limited fungieren.

"Frau Azib besitzt die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrung, um das Unternehmen in Bezug auf alle gesetzlichen Anforderungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, anzuleiten", so Steven Lessack, Chief Executive Officer, Stewart Title Limited. "Genauso wichtig ist, dass sie ein ausgezeichnetes Verhältnis zu sowohl Kunden als auch Mitarbeitern aufgebaut hat, dank dem sie wertvolle Einsichten und Unterstützung bieten kann. Wir sind hocherfreut, sie an Bord zu haben, während wir unser Wachstum in der Region vorantreiben."

Frau Azib kam im April 2018 als Claims Counsel zu Stewart und hat umfangreiche Prozesserfahrung mitgebracht, die sie bei ihrer Arbeit in einer Reihe von nationalen Anwaltskanzleien sammeln konnte. Sie zeigt starkes Engagement für die Grundprinzipien des Unternehmens, stets professionell und ethisch zu arbeiten und dabei konsequent nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Partner aus den Bereichen Recht und Eigentumsübertragung besser zu unterstützen. Frau Azib hat ein Jurastudium an der University of Derby abgeschlossen und besitzt ein Postgraduate Diploma in Rechtspraxis vom College of Law, Chester.

Stewarts Team ist bekannt für sein Wissen, kundenorientierte Technologie und die Fähigkeit, Rechtstitelversicherungen für eine Vielzahl von Immobilientransaktionen anzupassen. Das Unternehmen ist führend in ganz Europa und hat sich mit lokaler Fachkompetenz und maßgeschneiderten Versicherungen auf die Vereinfachung grenzüberschreitender Transaktionen sowie die Lösung marktspezifischer Probleme spezialisiert, um Transaktionen effizient und sicher abzuwickeln.

Über Stewart Title Ltd.

Stewart Title Ltd. ist ein von der Financial Conduct Authority und Prudential Regulation Authority zugelassenes und kontrolliertes Rechtstitelversicherungsunternehmen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stewart Title Guaranty Company ist Stewart Title Ltd. der Hauptversicherer von Transaktionen im Vereinigten Königreich sowie in Europa und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London mit Vertretungen in ganz Vereinigten Königreich, in Europa und Australien. Stewart Title Ltd. bietet ein breites Spektrum an Rechtstitelversicherungsprodukten, um die Eigentumsübertragung und den Abschlussprozess zu rationalisieren und Kunden zu helfen, schwierige Situationen im Zusammenhang mit Rechtstiteln auf kreative Weise zu lösen. Weitere Informationen finden sich unter http://www.stewarttitlelimited.com.

Über Stewart

Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Immobiliendienstleistungen, das Produkte und Dienstleistungen über seine Direktvertriebsbüros, das Netzwerk von Stewart Trusted Providers und die Unternehmensgruppe anbietet. Von Eigentumsversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien und Abschluss- sowie Abrechnungsdienstleistungen bis hin zu spezialisierten Angeboten für die Hypothekenbranche bieten wir umfassenden Service, umfassende Fachkompetenz und Lösungen an, die unsere Kunden für jede Immobilientransaktion benötigen. Bei Stewart glauben wir an den Aufbau starker Geschäftsbeziehungen und diese Partnerschaften bilden den Grundstein für jeden Abschluss, jede Transaktion und jedes Geschäft. Stewart. Real partners. Real possibilities.tm Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stewart.com, melden Sie sich für den Stewart-Blog an unter http://blog.stewart.com oder folgen Sie Stewart auf Twitter @stewarttitleco.

