Die positive Dynamik des Greenback verlor im Bereich der 96,20 an Dynamik und so findet der Handel nun nur noch rund um die psychologische Marke von 96,00 statt. Dollarindex begrenzt durch 96,20/30 Die Gebote des Index bleiben die 2. Sitzung in Folge erhalten, obwohl die 96,20/30 nicht überwunden werden konnte. Der DXY zeigte kaum eine Reaktion auf ...

