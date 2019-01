Unter dem Titel: "Arm, aber sexy ade" zeigt Jochen Möbert von der Deutschen Bank den Wohnungsmarkttrend in der Hauptstadt auf und konstatiert: "wir erwarten ( ...) zukünftig einen lang anhaltenden Hauspreiszyklus". Was bedeutet das für die Mieter? Möbert schreibt: "Auch in Berlin resultiert die starke Preisdynamik aus einer hohen Anzahl fehlender Wohnungen". Zwischen 2011 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...