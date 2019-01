In der heutigen Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Öl, Erdgas, Mais, Kakao. ÖL (OIL): - Saudi-Arabien sieht die von der OPEC+ beschlossenen Förderkürzung von 1,2 Mio. Barrel als ausreichend an, um den Markt zu stabilisieren- Gleichzeitig sind die Saudis enttäuscht über das Tempo der Produktionskürzungen in Russland- Die USA überlegen die 6-monatigen Ausnahmeregelungen für den Kauf von iranischem Öl nicht zu verlängern- Die chinesischen Rohölimporte stiegen 2018 um 10,1% im Jahresvergleich- Die Prognosen für die norwegische Ölproduktion in den nächsten Jahren haben sich in letzter Zeit verschlechtertDie Importe von iranischem Öl könnten weiter sinken, falls die USA beschließen ...

