Zum fünften Mal in Folge lagen die Investitionen jenseits der Marke von 300 Milliarden Dollar, fielen jedoch acht Prozent niedriger aus als 2017. Im Photovoltaik-Bereich sanken die globalen Gesamtinvestitionen sogar um 24 Prozent auf 130,8 Milliarden US-Dollar.Ein gemischtes Bild zeichnen die Analysten von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) von den Investitionen in saubere Energien im Jahr 2018. Insgesamt flossen demnach 332,1 Milliarden US-Dollar und damit zum fünften Mal in Folge mehr als 300 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich. Allerdings lag die Summe 2018 acht Prozent unter den Investitionen ...

