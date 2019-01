Neues Mitglied an der Wiener Börse AG: Mit Wirkung vom 17. Jänner 2019 wird Credit Suisse Securities, Sociedad De Valores, SA, Madrid (Spanien) zugelassen. Das Mitglied Credit Suisse Securities, Sociedad De Valores, SA ist im Handel am Kassamarkt zur Teilnahme am Handel mit Wertpapieren über das elektronische Handelssystem Xetra® berechtigt und nimmt als Direkt-Clearingmitglied am Abwicklungssystem für im Handel am Kassamarkt geschlossene Geschäfte teil. Die Mitgliedschaft an der Wiener Wertpapierbörse berechtigt auch zur Teilnahme am Handel am vom Börseunternehmen Wiener Börse AG betriebenen Dritten Markt als MTF.

