EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD notiert knapp unter dem 200-SMA EUR/USD 30-Minutenchart Nach dem Rückgang am Dienstag notiert der EUR/USD am Mittwoch in einer schmalen Range, während die Bären versuchen die 1,1380 zu durchbrechen und die Bullen den 1,1420 Widerstand im Visier haben. EUR/USD technische Ebenen Übersicht: Letzter Preis heute: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...