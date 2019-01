Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Dieselärger, Schulstress, Abschiebungen - was tun, Herr Kretschmann? Dieselfahrverbote, Unterrichtsausfälle und die Abschiebung von Flüchtlingen beschäftigen viele Baden-Württemberger. Von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und dessen grün-schwarzer Regierung erwarten sie Lösungen. Schuldirektorin Dorothea Vollmer aus Salem etwa beklagt den massiven Stundenausfall an ihrer Grundschule und fühlt sich von der Landespolitik im Stich gelassen. Michael Isert aus Welzheim wundert sich über die Blüten, die das Dieselfahrverbot in Stuttgart treibt. Auch das Thema Abschiebung brennt vielen Menschen auf den Nägeln und wird in der Koalition kontrovers diskutiert. Welche Lösungen können Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Regierung in diesen Fragen anbieten? Wird es eine dritte Amtszeit des ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland geben? Was denken Kretschmann selbst und die Menschen in Baden-Württemberg darüber? Gast im Studio ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).



Risikobereite Skifahrer



Risikobereite Skifahrer bringen nicht nur sich selbst, sondern auch Bergretter in Gefahr. Die vier in Lech von einer Lawine getöteten Männer aus dem Raum Biberach waren auf einer gesperrten Piste unterwegs. Warum halten sich manche Skifahrer nicht an die Vorgaben der Pistenbetreiber? Überschätzen sie ihr Können oder fühlen sie sich mit ihrer modernen Ausrüstung unverwundbar?



Vom Traumhaus zum Alptraum



Der Traum vom eigenen Haus ist für elf Familien in Eningen zu einem wahren Alptraum geworden. Brachliegende Rohbauten, falsch zugeschnittene Fenster und Türen, großflächiger Schimmelbefall und ein Projektentwickler, der offenbar mitten im Insolvenzverfahren steckt. Wie konnte das passieren?



Korrekte Pelze?



Dicke Winterparkas mit echtem Pelzkragen liegen im Trend, obwohl Tierschützer seit Jahren mit grausamen Bildern von Pelztierfarmen schockieren. Heimische Jäger versprechen nun mit einer eigens gegründeten Firma regional erzeugte Pelze - ohne dass die Tiere leiden müssen. Lassen sich diese Pelze ohne schlechtes Gewissen tragen?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



