BERLIN (Dow Jones)--Bei dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Kohleländer hat sich die Runde auf eine Soforthilfe von 150 Millionen Euro für die Reviere verständigt. Das sagte der Regierungssprecher Sachsen-Anhalts, Matthias Schuppe, auf Nachfrage. Davon sollen etwa 70 Millionen Euro in die Lausitz gehen und 50 Millionen in das Rheinische Revier. Der Rest bliebe für Mitteldeutschland.

Wie der Spiegel berichtet, einigten sich die Politiker am Dienstagabend außerdem darauf, in den Regionen 5.000 Beamtenstellen anzusiedeln. Darunter sind demnach zwei Fachschulen des Zolls. Außerdem, so das Blatt, wolle die Bundeswehr eine Panzerbrigade in der Lausitz aufstellen.

Die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg können außerdem auf langfristige Finanzhilfen des Bundes hoffen, um in den Revieren eine neue Wirtschaft aufzubauen und den Strukturwandel zu gestalten. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut dem sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) zugesagt.

Offen sind laut dem sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) noch, wie die Reviere in Mitteldeutschland, der Lausitz und dem Rheinland bessere Anbindungen über Straßen, Schienen und ultraschnelles Internet erhalten können. "Deshalb braucht es ein Planungsbeschleunigungsrecht. Das muss jedem klar sein. Wir brauchen Standortvorteile für die Regionen", verlangte der CDU-Politiker.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission arbeitet derzeit an ihrem Abschlussbericht. Darin soll sie darlegen, wie schnell Deutschland Stein- und Braunkohlekraftwerke zum Klimaschutz stilllegen kann und wie neue Arbeitsplätze in den Revieren entstehen sollen. Am 01. Februar sollen die Fachleute ihre Ergebnisse vorlegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2019 11:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.