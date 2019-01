Tagesausblick für 17.1.: DAX schleicht weiter aufwärts. Finanz-Werte im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Gelassenheit nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens. Eine Mehrheit der Marktteilnehmer hat wohl mit diesem Ausgang im Britischen Unterhaus bereits gerechnet. So setzte sich der verhaltene Optimismus an den Märkten heute fort. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 0,36 Prozent auf rund 10.930 Punkte. Der französische CAC40 konnte einen Tagesgewinn von 0,48 Prozent auf 4.810 Punkte und der italienische FTSE MIB gar einen Plus von 1,34 Prozent auf 19.420 Punkte verbuchen. Die US-Indizes starteten ebenfalls freundlich in den Handel. Dabei konnte der Dow Jones die Marke von 24.000 Punkten weit hinter sich lassen.

Am Anleihenmarkt gab es ebenfalls kaum Reaktionen auf die Ablehnung des Brexit-Plans. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen stagnierte im Bereich von 0,21 Prozent. Am Rohstoffmarkt waren derweil unterschiedliche Bewegungen zu beobachten. Der Goldpreis schob sich leicht über die Marke von 1.290 US-Dollar. Palladium schoss auf 1.355 US-Dollar pro Feinunze nach oben. Am Ölmarkt gab es kaum Bewegung. Der Preis für ein Barrel Brent Oil stagnierte heute im Bereich von 60,50 US-Dollar und WTI im Bereich von 52 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute wurde (mal) wieder über eine Fusion der Commerzbank mit der Deutschen Bank spekuliert. Zudem präsentierten US-Finanzhäuser überraschend gute Ergebnisse. Das trieb die beiden Titel jeweils mehr als fünf Prozent nach oben. Die Deutsche Lufthansa, Fuchs Petrolub und SGL Carbon hoben nach positiven Analystenstudien regelrecht ab. Die Aktie von Ceconomy pendelt seit Anfang letzter Woche zwischen 3,25 und 3,40 Euro. Kommt nun der Ausbruch? Bei den europäischen Standardwerten fielen Finanzwerte wie BNP Paribas und Intesa SanPaolo und vor allem die Automobilwerte Renault und Peugeot mit deutlichen Kursaufschlägen auf. Der europäische Bankensektor abzulesen am EuroStoxx Banks Index - zählte somit mit deutlichen Abstand zu den besten Branchen des Tages. Überdurchschnittliche Aufschläge zeigte zudem der Solactive Deutsche Maschinenbau Index.

Morgen wird unter anderem American Express Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlichen.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12. Januar

USA - Industrieindex Philly Fed, Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.000/11.100/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.400/10.500/10.730 Punkte

Der DAX pendelte heute weiter zwischen 10.730 und 11.000 Punkte. Nachhaltige Impulse dürfte es nur bei einem Ausbruch aus dieser Range geben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.600 Punkte. Unterstützung findet der Index im Bereich bei 10.730 Punkten. Rücksetzer auf dieses Level wären noch kein Beinbruch. Unterhalb von 10.700 Punkten droht ein erneuter Rücksetzer auf 10.260 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2018 - 16.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2014 - 16.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

