Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Beim jungen Publikum wächst die Faszination am Sport abseits von Pisten, Loipen und Verbänden. Längst hat der Wintersport die olympische Spur verlassen. Kein Berg scheint zu hoch, keine Abfahrt zu steil und kein Sprung unmöglich. Kein Limit, keine Regeln? "ZDF SPORTreportageExtra" berichtet am Sonntag, 20. Januar 2019, um 17.15 Uhr über Wintersport-Trends, die an die Grenzen gehen - und manchmal leider auch darüber hinaus.



Was motiviert die Protagonisten der Generation "YouTube extreme" dazu, immer waghalsigere Sprünge oder Freeride-Abfahrten - mit Gefällen von mehr als 120 Prozent - zu probieren? Diese Sportler sind zu echten Stars geworden, trotz oder gerade wegen der Gefahren und der Stürze mit kaum zu kalkulierenden Folgen. Sind sie Spinner, Freigeister oder doch professionelle Sportler? Eine Reportage über eine Leidenschaft am Limit.



Moderator der Sendung ist Yorck Polus.



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Sendungsseite: https://zdf.de/sport/zdf-sportreportage



Sport im ZDF: https://zdfsport.de



https://twitter.com/ZDFsport



https://facebook.com/ZDFsport



https:/twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121