Sie will die "Genderideologie" und Flüchtlingsströme stoppen, jetzt ist die spanische Partei Vox erstmals in Regierungsverantwortung getreten.

In Spanien ist erstmals eine Regierung mit Unterstützung einer ultrarechten Partei ins Amt gehievt worden. Juan Manuel Moreno von der konservativen Volkspartei PP wurde am Mittwoch im Regionalparlament in Sevilla zum neuen Regierungschef der Autonomen Gemeinschaft Andalusien gewählt.

Für ihn stimmten neben den 26 Abgeordneten der PP und den 21 der liberalen Ciudadanos auch die zwölf Vertreter der rechtspopulistischen Partei Vox, die Anfang Dezember erstmals den Einzug in ein spanisches Regionalparlament geschafft hatte. Nach 36 Jahren ...

